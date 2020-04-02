مايا دياب تتحدث عن إيجابيات فيروس كورونا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - رأت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ أن ​فيروس كورونا​ له إيجابيات وليس فقط سلبيات وهي أنه تسبب بزرع الحب والمحبة فينا والعديد من الناس كانوا بحاجة أن يشعروا بهذه المحبة ويلمسوها فهو استطاع أن يعطينا حقيقة واضحة عن بعضنا، وكما أنه وباء خطير إلا أنه جعلنا نتعاون ونتضامن مع بعضنا وأبرز الناحية الإنسانية فينا والعطاء والمحبة.

تصريح مايا دياب جاء من خلال منشور في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه :"كورونا ما رح يقتلنا أكيد رح يغيرنا للأحسن ورح يعطينا أولويات أحلى من يلي كانت عنا. #كورونا عم يزرع فينا محبة وحب، كتار كانوا بحاجة انو يشوفوها ويشعروا فيها. #كورونا عطانا حقيقة واضحة عن وجوه بعضنا.. متل ما هو وباء ومرض، خلي يكون حافز للحب والمحبة على وجه هالأرض!".

إشارة إلى أن مايا ابتدعت طريقة لتسلية وإفادة جمهورها عبر برنامج تقدمه من منزلها وتستضيف من خلاله عدداً من الفنانين للحديث عن مختلف المواضيع الأمر الذي لاقى ترحيباً وإشارة من جمهورها ومحبيها.

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