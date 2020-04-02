صابر الرباعي يحتفل بعيد ميلاد والدته وهكذا عبر عن حبه لها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حرض الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ على تقديم التهنئة لوالدته في عيد ميلادها، فنشر صورة جمعته بها تظهره ممسكاً بيدها ، وبدا واضحاً الشبه الكبير بينهما وعلق على الصورة:"إلى من ربّتني و علّمتني أصول الحياة، إلى من صبرت و تعبت و عشقت هذا التعب لترانا اليوم حولها و بجوارها كالأطفال دوما، أقول :كل سنة وأنت بيننا تعيشين و تحيين بصحة جيدة و كل عام وأنت بخير . أمّي ."

إشارة إلى أن صابر الرباعي يلتزم بالحجر المنزلي في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا حرصاً منه على صحته وصحة غيره كما كان قام بمبادرة إنسانية بالتبرع لصندوق دعم القطاع الصحي في تونس أسوة بعدد من الفنانين التونسيين رافضاً الإفصاح عن المبلغ الذي تبرع به لأن هذا الأمر وفق ما قال بينه وبين ربه وطالب بعض المتابعين بأن يعفوه من التعليقات الفارغة قائلاً لن يزايد أحد علي في حبي لبلدي وشعبي ولست ممن يلهثون وراء ركوب الأحداث".



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