خالد راغب علامة يتعرّض لحادث سير-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعرض ​خالد علامة​ ابن الفنان اللبناني راغب علامة لحادث سير على طريق ضبية -بيروت.

وفي التفاصيل ان احدى السيارات اصطدمت بسيارة علامة من الخلف، وقد اظهرت الصور انقلاب سيارته، الا ان العناية الالهية انقذت خالد واقتصرت الحادثة على الأضرار المادية فقط.

الجدير ذكره ان خالد علامة نشر مؤخرا مقطع فيديو له يظهر حمله لوالدته بدلا من الأثقال الحديدية، اثناء ممارسته تمارينه الرياضية، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل إلتزامه بالحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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