تراند اليوم : وزارة الثقافة السعودية تعلن اطلاق مبادرة «فيلم الليلة»

ضمن احتفاءاتها بمنجزات صناعة الأفلام السعودية، أعلنت وزارة الثقافة إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم «فيلم الليلة»، تبث خلالها فيلما سعوديا كل ليلة، ليتمكن المشاهدون من متابعته عبر الرابط الذي ينشره الحساب الرسمي للمشاركة المجتمعية التابع للوزارة «ثقافتنا هويتنا».

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها في «تويتر»، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي سعيا منها لاستثمار فترة العزل المنزلي الوقائي من فايروس كورونا، ما يساهم في التعريف بمنجزات السينما السعودية في عالم الفن السابع. وافتتح حساب المبادرة بفيلم «عايش»، الذي تناول ثنائية الموت والولادة، حين ينتقل رجل أمن في مستشفى من حراسة ثلاجة الموتى إلى حراسة قسم المواليد، ما يغير نظرته للحياة.