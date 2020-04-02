تراند اليوم : عبر «نتفليكس» .. فيلم جديد للفنان الأمريكي رايان رينولدز

يهتم الممثل الأمريكي رايان رينولدز بالأفلام المبنية على ألعاب فيديو، ويبحث حاليا التعاون مع «نتفليكس» للانضمام لفيلم Dragon’s Lair المقتبس من لعبة فيديو كلاسيكية تعود لعام 1983، من ابتكار مصمم الرسوم دون بلوث وريك داير، وتدور حول فارس في مهمة لإنقاذ الأميرة دافني من براثن التنين الشرير سينج.

ووفق موقع «فليكرينج ميث» الأمريكي، ألهمت اللعبة العديد من صناع الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مر السنين، فأنتجوا مسلسل أنيميش قصير بذات الاسم، عرض عامي 1984 و1985. وتقرر طرح فيلم عن القصة ذاتها في منتصف الثمانينات إلا أن المشروع لم يكتمل. فيما تخطط «نتفليكس» أن تمنح البطولة لرينولدز خصوصا أنهما تعاونا في فيلمي Underground 6 وRed Notice. وسيصدران قريباً.