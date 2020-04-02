ابنة هيفاء وهبي تعترف: أتناول الطعام بشكل مفرط هذه الفترة

نشرت زينب فيّاض ابنة الفنانة هيفاء وهبي فيديو طريف من تطبيق تيك توك على حسابها الخاص في موقع انستغرام، عبّرت خلاله بأنها تفرط كثيرًا في تناول الطعام في فترة الحجر الصحي.

زينب ظهرت بشكل طريف وهي تلتهم شرائح الشيبس وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: للصراحة صرت حتى الاكل مو حلو آكل مين متلي؟؟ ومين عم يتابعني على تيك توك؟.

وكانت زينب فيّاض قد مازحت متابعيها في أول يوم من شهر نيسان حيث أعلنت انسحابها من السوشيال ميديا لكنها عادت واعترفت أنها كانت مجرّد مزحة لطيفة، وقالت أنها فكرة ابنتها رهف ومن تمثيل ابنتها دانيلا التي قامت هي بنشر خبر اعتزال والدتها السوشيال ميديا على انستغرام.

وقالت زينب فيّاض في البوست أنها لا تستطيع أن تتخيّل حياتها من دون متابعيها ووصفتهم بأنهم عائلتها ومصدر الطاقة الإيجابية.