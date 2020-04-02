يوميات تيك توك مع النجوم في الحجر المنزلي

تأثر بعض النجوم العرب ببرنامج تيك توك على السوشيال ميديا وأصبحوا ينشرون أجمل وأطرف الفيديوهات باستمرار عبر انستقرام وغيره في الحجر المنزلي. في يوميات تيك توك، اليكم أطرف الفيديوهات من النجوم العرب في الحجر المنزلي: View this post on Instagram A post shared by) on Mar 28, 2020 at 8:25am PDT النجمة مايا نعمة نشرت فيديو عبر انستقرام مع زوجها وهما يغنيان مقطع أغنية بكلمك مش بترد المصرية. View this post on Instagram A post shared by Rawan Bin Hussain روان بن حسين (@rawan) on Mar 29, 2020 at 4:06am PDT روان بن حسين نشرت مقطع فيديو طريف عبر تيك توك وهي تنصح كل الناس بالبقاء في المنزل. View this post on Instagram Advertisements ) on Mar 24, 2020 at 10:38am PDT ماريتا عاصي الحلاني هي الأطرف بفيديوهاتها على تيك توك خاصة المقاطع المصرية التي تأخذها من بعض الأفلام. View this post on Instagram A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Mar 24, 2020 at 12:53pm PDT بلقيس فتحي تقضي وقتها في الحجر المنزلي مع زوجها ونشرت بعض الفيديوهات الطريفة عبر تيك توك . View this post on Instagram A post shared by Karen Wazen Bakhazi كارن وازن (@karenwazen) on Mar 27, 2020 at 6:03am PDT كارن وازن تنشر أيضاً الكثير من الفيديوهات عبر تيك توك في الحجر المنزلي خاصة مع زوجها وأولادها الثلاثة. تابعي المزيد: نجمات بمكياج خفيف في زمن الكورونا نجمات بالمنزل بالبيجاما في زمن الكورونا نجمات لبنان بالبيجاما في الحجر المنزلي

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