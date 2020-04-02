إصابة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بفيروس “كورونا”

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 06:05 مساءً - أصيب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، 62 عاما، بفيروس كورونا ويخضع لاريجاني حاليا للحجر الصحي. وأصدرت دائرة العلاقات العامة في البرلمان الإيراني بيانا قالت فيه إنه “بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على رئيس البرلمان علي لاريجاني، خضع لاختبار الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن تبين أن نتيجة الاختبار إيجابية، بدأ العلاج وهو يخضع للحجر الصحي”.

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