“كيفانش تاتليتوغ”يعلن نتائج تحليل فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 06:05 مساءً - بعد أن كشف النجم التركى ” كيفانش تاتليتوغ” (الشهير في العالم العربي بـ””مهند”) أنه قد تم نقله واحتجازه بالمستشفي لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وذلك بعد ظهور بعض أعراض فيروس كورونا لديه، اليوم يعلن الفنان التركي عن نتائج التحليل عبر حسابه الرسمى بموقع ” تويتر”.

فنشر تاتليتوغ يقول :”لقد ظهرت النتيجة منذ قليل، وجرى الكشف عن الالتهاب الرئوي في منطقة صغيرة من رئتي نتيجة الفحوصات في المستشفى، حيث كنت أشكو من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، تجري متابعتي وعلاجي، وعلمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية”.

مؤكدًا بذلك سلبية نتائج تحليل الفيروس، وانهالت عليه التعليقات من جمهوره ومحبيه يؤكدوا سعادتهم بهذا الخبر السار.