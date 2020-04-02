سيندي كيمبرلي بلوك ساحر في احدث اطلالة لها

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 06:05 مساءً - خطفت عارضة الأزياء الهولندية “سيندي كيمبرلي” الانظار في احدث صورها التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت سيندي كيمبرلي في الصور بمايوه ابيض في منزلها وعلقت كاتبة: “inside out” في إشارة الى الملل من العزل المنزلي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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