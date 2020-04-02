شاهد.. هنا الزاهد في فيديو طريف: “أنا ما قولتش لاء”!

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 06:05 مساءً - نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد مقطع فيديو طريف ردت فيه على أغنية “سالمونيلا” للفنان تميم يونس.
ظهرت هنا الزاهد في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” وهي تردد كلمات سُجلت من قبل لفتاة ترد على كلمات أغنية “سالمونيلا”، قائلة: “أنا ماقولتش لا”.
وكان تميم يونس نفسه قد قام بنشر نفس الفيديو من قبل.
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