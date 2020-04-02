متابعة بتجـــــــــرد: قرّرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب العودة إلى مواقع التواصل الإجتماعي، وفجرّت مفاجأة سارة لمحبيها ومتابعيها بتغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر. فبعد غياب حوالي 5 أشهر وإغلاق كافة حساباتها عقب تصريحاتها بالتبرع للبنان، طالب جمهور شيرين بأن تطرح أغنية جديدة لها ولبّت الأخيرة طلبهم ووعدت بإطلاق عمل فني جديد قريباً. وغرّدت شيرين كاتبةً: “إنتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه وحبكم ده أهم حاجة عندي، وزي ما وعدتكم فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعهالكم علشان تفرحكم زي ما فرحتوني… بحبكم”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودتها إلى مواقع التواصل الإجتماعي.. شيرين تكشف عن مفاجأة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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