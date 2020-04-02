ألكسندرا وينتوورث تعلن إصابتها بفيروس كورونا من خلال صورة على انستغرام!

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت الممثلة والمنتجة الأميركية ألكسندرا وينتوورث، والمعروفة بإسم آلي وينتوورث، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19 من خلال صورة على حسابها على انستغرام.

ونشرت آلي وينتوورث صورة لها وهي نائمة على السرير وأرفقتها بتعليق كشفت من خلاله أن نتيجة تحليل كورونا الذي خضعت له جاءت إيجابية.

وكتبت ألكسندرا وينتوورث: “جاءت نتيجة تحليل فيروس كورونا إيجابية. لم أشعر أبداً من قبل بالمرض الى هذا الحد. ارتفاع في حرارة الجسم. آلام قوية في الجسم. ثقل في الصدر. أنا في الحجر الصحي بعيداً عن عائلتي. هذه مأساة كبيرة”.