الأمير ويليام يستعدّ للتدخل كطيار اسعاف جوي لمواجهة كورونا

متابعة بتجـــــــرد: أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن الأمير ويليام متلهف لإستعادة وظيفته السابقة والعودة كطيار إسعاف جوي للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

فبينما كانت العائلة المالكة البريطانية تعزل نفسها اجتماعيًا في مختلف عقاراتها في المملكة المتحدة، أفاد مصدر لصحيفة “ذا صن” أن دوق كامبريدج “يفكر جديًا في العودة كطيار إسعاف جوي”.

وقال مراسل الإعلام البريطاني نيل شون لشبكة فوكس نيوز: “إن الأمير ويليام حريص بالفعل على إعادة الانضمام إلى خدمة الإسعاف الجوي”.

يذكر أن الأمير وليام كان خدم في هذا المجال لمدة عامين حتى عام 2017.