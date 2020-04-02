بالفيديو – إليكم أولى مشاهد مسلسل “فالنتينو” لعادل إمام

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان المصري حمدي الميرغني، على حسابه على “إنستغرام”، مقطعاً من العرض الترويجي لمسلسل “فالنتينو” للفنان المصري القدير عادل إمام والذي ينتظر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة OSN.

وظهر فيه إمام بلقطتين قصيرتين إحداهما بمفرده والثانية مع الممثل. وحقق في الساعات الأولى بعد نشره أكثر من 105 آلاف مشاهدة. وأرفقه الميرغني بالتعليق: “أحلى حاجه حصلت يوم عيد ميلادي إن ينزل النهار ده إعلان مسلسل فلانتينو للزعيم “.

ويشار إلى أن شائعة لاحقت عادل إمام في وقت سابق وأشارت إلى إصابته بفيروس كورونا. وأتى هذا بعد تغيبه عن تسلم جائزة تكريمه في “مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما”. وقام بنفي هذه الشائعة بنفسه مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة ويواصل تصوير مسلسله الرمضاني.

ويذكر أن مخرج المسلسل رامي إمام كثف ساعات التصوير لينهي الفنان القدير مشاهده في وقت مبكر. وكانت نقابة الممثلين في مصر اصدرت بيان توعية لجميع العاملين في مجال تصوير المسلسلات من أجل حمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس الشائع عالمياً.