متابعة بتجـــــــــرد: أكد الفنان حمادة هلال أنه يخشى الاصابة بالسمنة بسبب بقائه في المنزل وعدم مغادرته له إلا للضرورة القصوى من أجل شراء إحتياجات له ولأسرته.
وكشف في تصريحات صحافية عن مخاوفه من الاصابة بالسمنة المفرطة وقال ساخرًا: “لا أفعل شيء في حياتي إلا تناول الطعام لدرجة أنني افكر في تقديم جزء ثاني من فيلم إكس لارج والذي جسّد به أحمد حلمي دور شخص يعاني من السمنة المفرطة”.
من جهة أخرى، دشّن هلال منذ فترة حساباً جديداً على تطبيق “تيك توك”، وذلك لنشر بعض مقاطع الفيديو الخاص به على هذا التطبيق.
ونشر فيديو له على “تيك توك”، وظهر فيه حينما كان يتلقى تدريباته في النادي الرياضي، وسأله أحدهم “بتلعب إيه”، فقال له “بلعب باي”، على طريقة إعلانه الشهير “تشرب إيه.. أشرب شاي”.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يخشاه حمادة هلال بسبب الجلوس في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.