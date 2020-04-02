هذا ما يخشاه حمادة هلال بسبب الجلوس في المنزل

متابعة بتجـــــــــرد: أكد الفنان حمادة هلال أنه يخشى الاصابة بالسمنة بسبب بقائه في المنزل وعدم مغادرته له إلا للضرورة القصوى من أجل شراء إحتياجات له ولأسرته.

وكشف في تصريحات صحافية عن مخاوفه من الاصابة بالسمنة المفرطة وقال ساخرًا: “لا أفعل شيء في حياتي إلا تناول الطعام لدرجة أنني افكر في تقديم جزء ثاني من فيلم إكس لارج والذي جسّد به أحمد حلمي دور شخص يعاني من السمنة المفرطة”.

من جهة أخرى، دشّن هلال منذ فترة حساباً جديداً على تطبيق “تيك توك”، وذلك لنشر بعض مقاطع الفيديو الخاص به على هذا التطبيق.

ونشر فيديو له على “تيك توك”، وظهر فيه حينما كان يتلقى تدريباته في النادي الرياضي، وسأله أحدهم “بتلعب إيه”، فقال له “بلعب باي”، على طريقة إعلانه الشهير “تشرب إيه.. أشرب شاي”.