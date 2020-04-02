حقيقة إصابة شيرين رضا

متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين رضا وقد ظهرت وفوق عينها اليمنى آثار جرح، وهو ما أثار القلق عليها وتساءل الكثيرون من متابعيها عن حقيقة تلك الصورة وهل هي مركبة أم أنها قد جرحت.

وأزال خبير المكياج طارق مصطفى الجدل حول حقيقة الصورة عندما نشرها على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” بالإضافة إلى صور أخرى ظهرت فيها بوشم يغطي ظهرها بالكامل، مؤكداً أن الصور من عمل جديد لشيرين.

وكانت شيرين رضا شاركت في الحملة التي تبناها العالم في الفترة الحالية بتحية الأطباء الذين يضحون بحياتهم في سبيل إنقاذ البشر من اجتياح فيروس كورونا، ونشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لطبيبين يحتضنان الكرة الأرضية، فى إشارة منها إلى دورهما في حماية سكان الأرض في مختلف القارات، وعلقت على الصورة قائلة: “كل الحب والتقدير والاحترام لكل العاملين في المجال الصحي في العالم كله…. أنتم الأبطال الحقيقيين لهذا الزمن”.