بمشاركة نجوم الفن.. أبلة فاهيتا تسخر من العزل المنزلي بأغنية “الكوارنتينا”

متابعة بتجــــــــــرد: مع أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة على شاشات التلفزيون، طرحت الصفحة الرسمية لبرنامج “أبلة فاهيتا” عبر “إنستغرام” أغنية جديدة بعنوان “كوارنتينا”، على أنغام أغنية المطرب الشعبي الراحل محمد رشدي “طاير يا هوا”، حيث سخرت فيها من أجواء العزل المنزلي والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية هذه الأيام للحد من انتشار كورونا.

وشارك في الأغنية العديد من نجوم الفن والرياضة، مثل عمرو يوسف وكندة علوش وأمير عيد وأحمد صلاح حسني وإيمي سمير غانم ومي سليم وجمهور أبلة فاهيتا من منازلهم.

ومن المقرر أن تعود الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” للظهور على شاشات التلفزيون من جديد لتطل على جمهورها من خلال برنامجها “أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس”، حيث أعلن المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة “إعلام المصريين”، عن موعد عرض البرنامج على قناة ON، وتحدد له يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.