سخرية من صورة قديمة لياسمين صبري ومقارنتها بصورتها حالياً

متابعة بتجــــــــرد: سخر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “تويتر”، من صورة للفنانة ياسمين صبري، تظهر فيها بمرحلة الشباب، وقبل سنوات كثيرة من دخولها الوسط الفني، وخطوبتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقارن مستخدمو الـ”سوشيال ميديا”، بين صورة ياسمين صبري في الماضي، والتي ظهرت فيها بملابس صيفية سوداء، وبين صورتها الحالية، مؤكدين أنها تغيرت كثيراً عما كانت عليه في الماضي.

وتفاعل رواد “تويتر” مع الصورة وسط تعليقات ساخرة من شكل ياسمين في مرحلة المراهقة والتي بدت فيها بجسم نحيف وملامح طفولية.

يذكر أنه تمت خطوبة ياسمين صبري إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشمية بعد أن كشف الأخير عن تفاصيل ارتباطه بها وإعلانه عن الخطوبة.

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وقال أبو هشيمة خلال لقائه في أحد اللقاءات التليفزيونية: “أعلنت عن ارتباطي بياسمين صبرى وهو أمر يشرفني ولم أخجل منه حتى أخبئه”.

وأضاف: “لا أحب الحديث كثيراً عن حياتي الخاصة، فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمكن قوله سوى إن الخطوبة ستكلل بالزواج خلال أيام قليلة “مش هنطول في الخطوبة”.

ولكنه أعلن بعد ذلك عن تأجيل حفل الزفاف الذي كان مقرراً له أن يتم خلال هذه الأيام إلى ما بعد شهر رمضان بسبب الظروف التي يمر بها البلد من انتشار فيروس كورونا والإجرات التي اتخذتها الدولة لمحاربة المرض.