محامي نقابة الموسيقيين: اتجاه لشطب إيناس عز الدين من النقابة

متابعة بتجــــــــرد: بعد الضجة التي أثارتها المطربة المصرية إيناس عز الدين بادعاء إصابتها بكورونا، ودخولها مستشفى حميات إمبابة وقيامها بتصوير المستشفى من الداخل مع إظهار السلبيات اليت في المستشفى فقط، مما أثار ضدها موجة من الهجوم خاصة بعد ثبوت عدم إصابتها بالكورونا، أعلت نقابة الموسيقيين أنها بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضدها.

وقال علاء عامر محامي النقابة المهن الموسيقية في تصريحات صحافية، إن مجلس النقابة سوف يجتمع عبر تطبيق واتساب، لمناقشة قضية المطربة إيناس عزالدين.

وأكد أن مجلس النقابة سيجتمع يوم الأحد المقبل، في أحد الأماكن المفتوحة، لاتخاذ إجراء قانوني ضد إيناس عزالدين، لما سببته من ذعر للمواطنين ونشر بلبلة وتصدير صورة خاطئة عن مصر أمام العالم، خاصة أنهم تأكدوا من أنها لم تكن مريضة من الأساس.

وعن العقوبة التي قد توجه إلى إيناس عزالدين، قال إن العقوبة قد تصل إلى الشطب من النقابة، وذلك حسب قانون النقابة، ولكن القرار النهائي سيصدر بعد اجتماع المجلس يوم الأحد المقبل.