خاص- خالد راغب علامة يتعرض لحادث مروع

انقذت العناية الإلهية خالد علامة ابن السوبرستار راغب علامة من حادث سير مروع وقع قبل قليل على طريق ضبيه – بيروت.

وفي اتصال مع خضر علامة للإطمئنان على صحة خالد ولمعرفة بعض التفاصيل، أكد لنا أن سيارة خالد علامة، التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت، تعرضت لصدمة من سيارة أخرى، ما أدى إلى إنقلاب سيارة خالد رأساً على عقب. وأقتصرت الأضرار على الماديات. وخالد بخير.

وبعد انتشار الخبر، بدأت التعليقات تنهال من قبل المحبين والمتابعين والاصدقاء الذين تمنوا السلامة لخالد.

من “الخليج 365” حمدالله على السلامة خالد علامة.