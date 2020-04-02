محمد محيي يطرح برومو "فوضت أمري"

نشر الفنان محمد محيي برومو أغنيته الجديدة "فوضت أمري"، المقرر طرحها خلال أيام.
ونشرت الصفحة الرسمية لمحمد محيي على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو الخاص بالأغنية، وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي.
وطرح محمد محيي أغنية "سهرانين"، من ضمن أغاني ألبومه الجديد، من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي.
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