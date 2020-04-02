هنا الزاهد تشعل الـ تيك توك على أغنية سالمونيل

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو جديدًا عبر صفحاتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ تيك توك . وظهرت هنا الزاهد في مقطع الفيديو وهي تؤدي أغنية " عشان تبقي تقولي لا" . وتقدم هنا الزاهد برنامجها الجديد "هزر فزر"، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc. قد يهمك أيضا: فيديو جديد لـ هنا الزاهد عبر تيك توك أحلى سلايف هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

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