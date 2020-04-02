إنجي أمين تشعل تيك توك بـ طيب عقلي

نشرت الفنانة إنجي أمين فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما ظهرت من خلاله بتقنية تطبيق تيك توك. وقامت إنجي من خلال التيك توك بغناء أغنية طيب عقلي من ألبوم لعبة مكسرة، والذي تم طرحه يذكر أن نجمة ذا فويس إنجي أمين طرحت سابقًا ألبوم لعبة مكسرة، ويضم الألبوم على 8 أغاني أبرزهم: مجنونة بيه، أميرة الإحساس، لاقية كل حاجة، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. Advertisements قد يهمك ايضاً: إنجي أمين تصوِّر أغنيتها الجديدة "اللي حاسدني" بطريقة الفيديو كليب إيمى طلعت زكريا تقلد والدها بفيديو جديد على"تيك توك"

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