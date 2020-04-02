شكرا لقرائتكم خبر عن "بـ100 وش".. إسلام إبراهيم من سواق دليفرى إلى عصابة نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان إسلام إبراهيم فى مسلسل "بـ100 وش"، من بطولة نيللى كريم وإخراج كاملة أبو ذكرى، ويجسد ضمن أحداثه دور "حمادة"، وهو سواق دليفرى بمطعم بيتزا وبعد ذلك يتحول إلى هكرز على السوشيال ميديا، وينضم لعصابة يترأسها نيللى كريم وأسر ياسين داخل أحداث المسلسل.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

Advertisements

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها‪.

"بـ100 وش" يشارك فى بطولته كل من نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى

يذكر أن آخر أعمال إسلام إبراهيم في رمضان الماضي بمسلسل ابن أصول، بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، محمد نجاتى، تأليف احمد ابو زيد، إخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجى.