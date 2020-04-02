شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يغنى "حظر التجوال" على طريقة كعب الغزال على تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حظر التجوال .. ماتنزلى فى حظر التجوال" .. بهذه الكلمات بدأ النجم أكرم حسنى غناء أغنية جديد بنفس ألحان أغنية الراحل محمد رشدى "كعب الغزال"، وذلك عبر فيديو جديد له على حسابه على "تيك توك".

وتقول كلمات أغنية أكرم حسنى، "حظر التجوال .. ماتنزلى فى حظر التجوال .. أنا خايف اللجنة توقفنى فى حظر التجوال .. أنا خايف اللجنة تفشنى وتسألنى سؤال.. ازاى تمشى فى الفجرية .. بلاش استهبال".

@akramhosnyofficial بلاش استهباااااال♬ original sound - akramhosnyofficial

أكرم حسنى يقدم فى رمضان مع فهمى مسلسل "رجالة البيت"، والذى تم تغير اسمعه بعد أن كان أن يحمل اسم "تيمون وبوما" حيث استأنف أبطال المسلسل تصوير مشاهدهم الداخلية للانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان.



أكرم حسنى

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مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".