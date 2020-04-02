شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خناقة أيمن بهجت قمر مع متابعيه على تويتر.. أعمال رمضان كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل السيناريست والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر فى معركة كلامية حادة، مع متابعيه عبر تويتر، وصلت لحد تبادل الشتائم، وشدد قمر على أنه لن يسكت عن الشتائم التى توجه لشخصه.

البداية جاءت من حديث أيمن بهجت عن الأعمال الرمضانية، ليستنكر بعض متابعيه الحديث عن مسلسلات رمضان فى ظل هذه الظروف على حد قولهم.

البداية كانت فى منشور نشره قمر عبر حسابه الرسمى بتويتر، قال فيه "الناس اللى مضايقة إننا بنكمل حياتنا وبنشير عن أعمال رمضان وإن ده مش وقته.. أوكي صباح الوباء على الكل واوعوا تنسوا في كل لحظة أن فيه فيروس ممكن يدخل الحلق ثم يفترسك بعد مايهجم على الرئة والناس بتموت كل يوم كل ساعة كل ثانية موت فى موت فى مووووت .. يارب كده تكونوا انبسطتوا".



أيمن بهجت

ليبدأ بعض مرتادى تويتر مهاجمة أيمن بهجت قمر، ليبادلهم هو الآخر الرد بشكل هجوم، فى تعليقات على التغريدة، ولم تخلو التعليقات من الشتائم من الطرفين، وقال أحد المغردين "دى أصعب فترة الشعب محتاج فيها فلوس المسلسلات والإعلانات وغيرها كتير عشان نعدي المرحلة دي"، ليرد أيمن عليه قائلا :" حاضر هنعدي نلمهم من الممثلين ونجيبهم لك بس فين في البيت والا فى المكتب ؟"، فيما قال معلق آخر :" مقاطعة كاملة إن شاء الله من المصريين جميعا ابقى اتفرج عليه لوحدك"، ليرد عليه أيمن: " ضحكتني أقسم بالله بالثقة دي رئيس مجلس إدارة مصر"، فيما قال له مدون :"اهدى يا فنان"، ليرد أيمن بهجت "هادى والله أنا بتسلى فى الزهق".

Advertisements



أيمن بهجت قمر ومتابعيه



أيمن

أيمن بهجت صعد الأمر، عندما غرد بتغريدة أخرى، جاء فيها :" اللي هيشتم مش هسكت له إحنا سنين بنتشتم وبنسكت لازم الدنيا تنضف".

خناقة أيمن بهجت مع متابعيه

واستمر التصعيد بين أيمن بهجت قمر وعدد من المتابعين، وبدأ بعض من متابعيه يعيدون تغريدات للسيناريست يسخر فيها من بعض من شتموه عبر حسابه بتويتر.