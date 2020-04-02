شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون إيمينم وحسين الجسمى فى أغنية جديدة لـ كورونا.. كذبة أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالت كذبة أبريل النجم الإماراتى حسين الجسمى، حيث تصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في الوطن العربى، بعدما تداول رواد التواصل الاجتماعى عن تعاون غنائى بين المطرب الأمريكى الشهير إيمينم والجسمى في أغنية جديدة عن فيروس كورونا، والغريب في الأمر هو أن رواد مواقع التواصل تداولوا صورة تجمعهما مع تعليق عن تعاونهما وكتب بجوارها كذبة أبريل باللغة الإنجليزية لكن يبدو أن الخبر على هوى الكثيرين فتعاملوا معه على أنه حقيقة.

يشار إلى أن حسين الجسمى شارك فى الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم أغنية بعنوان "متّحدين ومتحدّين" من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، ومدتها دقيقة قال فيها: كلنا بك يا وطن مسئولين، اللي تأمر به نحن ملتزمين، وان تحدانا الزمن، ابشر بنا يا وطن، متّحدين ومتحدّين .

وأطلق الفنان حسين الجسمى مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "تساوى الكل"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب بعدما طرح أغنية أخرى بعنوان "لا تجامل" عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"، نهاية أكتوبر الماضى والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.