شكرا لقرائتكم خبر عن الأغانى الشعبية سلاح محمد رمضان فى دعاية مسلسلاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر النجم محمد رمضان الأغانى الشعبية، سلاحاً مهماً فى دعاية مسلسلاته، حيث يحرص على وجود أغنية أو أكثر فى الأعمال التى يقدمها، بداية بـ"ابن حلال" الذى خاض به أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية إلى "البرنس" أحدث أعماله والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، لاسيما أن هذه الأغانى سواء كانت التتر أو فى الأحداث تلقى رواجاً كبيراً من الجمهور.

ففى مسلسل "ابن حلال" استعان محمد رمضان بالمطرب اللبنانى آدم لغناء أغنيتى تتر البداية والنهاية الأولى بعنوان "اشمعنا أنا" وحققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور والثانية "متتغروش"، إضافة إلى وجود أغنتين داخل الأحداث وهما "سأت كل المجروحين" غناء إسماعيل الليثى وحظيت الأغنية بانتشار كبير وقت عرض العمل، كما غنى الليثى أغنيتين أخرتين فى الأحداث وهما "سجن بره وسجن بره" و"اسمع منى".

أما مسلسل "الأسطورة" فكانت أغنية التتر بعيدة عن الطابع الشعبى وغنتها ريهام عبد العزيز بعنوان "فوق بقا"، إلا أن الأحداث تضمنت أغنتين أخريين يحملان الطابع الشعبى وهما "خلصت خلاص" غناء أحمد باتشان، و"ابن دمى" غناء إسماعيل الليثى و"أغنية راح القلب الطيب" غناء أحمد باتشان.

وعندما قدم محمد رمضان مسلسل "نسر الصعيد" قرر الاستعانة بأكثر من أغنية سواء فى الدعاية أو التتر أو خلال الأحداث وكانت البداية بأغنية "يعلم ربنا" و"احنا الصعايدة" للمطرب أحمد شيبة، و"يا زين يا ولد الزين" تتر البداية للعمل من غناء ابراهيم الحكمى، و"زين الرجال" غناء اسماعيل الليثى وأغنية "يا عمنا" غناء محمود الليثى.

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وفى مسلسل "زلزال" ازداد عدد الأغانى، حيث غنى نبيل شعيل تتر البداية بعنوان "بتقوى الدنيا"، وغنى محمد شاهين تتر النهاية بعنوان "مسر الحق"، وخلال الأحداث كان هناك العديد من الأغانى وعلى رأسهم "سيبونا فى حالنا" و"انت اللى قلبى" غناء أحمد شيبة، و"يا ساتر يا ساتر" غناء اسماعيل الليثى، وأغنية "سلام" غناء آدم" وأغنية "اللى يملى عينيا هشوفوا" غناء حمادة الليثى.

وبالنسبة لمسلسل محمد رمضان الجديد "البرنس" فقرر وجود العديد من الأغانى خلال الأحداث إضافة إلى التتر، فكانت البداية بأغنية "شارع أيامى" غناء حسن شاكوش، كما استعان بالمطرب أحمد سعد لغناء أغنية التتر بعنوان "مفيش حاجة صعبة" إضافة إلى رباعيات خلال الأحداث، وكذلك اختار رمضان المطرب رضا البحراوى لتقديم أغنية أخرى.