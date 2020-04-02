شكرا لقرائتكم خبر عن هل حاول أبناء أنجلينا جولى الهروب وقضاء فترة الحجر مع والدهم براد بيت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل حاول أبناء براد بيت وأنجلينا جولى الهروب من منزل والدتهما وسط انتشار فيروس كورونا فى محاولة لقضاء الحجر الذاتى المنزلى مع والدهما؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم نفى تماما ما تردد واعتبره قصة سخيفة وذلك بعد التواصل مع أحد المقربين من العائلة.

وتسعى دائما جولى لمساعدة أطفالها على البقاء ملتزمين على روتين منتظم وشاق من أجل تجنب انتشار فيروس كورونا، وأبرز هذه القواعد هو تواجدهم بالمنزل، ولا يوجد شىء غريب يحدث فى منزل جولى، بينما لم تقم التقارير بتوضيح المعنى المقصود من أنه لا يحدث شىء غريب في منزل جولى.

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بدأت الشائعة بنشر موقع "STAR" تقريرا يؤكد أن إنجلينا جولي لم تكن قلقة بسبب انتشار وباء كورونا " Covid-19 "، ويحاول أبناء نجمي هوليوود أن يقضوا وقت الحجر المنزلي الذاتي مع والدهم براد بيت في الوقت الحالي حيث يعد مركز للهدوء حاليا بالنسبة لهم ، و في الحقيقة أن براد بيت شعر حاليا بسعادة فائقة أكثر من أي وقت مضي لأن أبنائه يتمنوا العيش معه الآن أكثر من أي وقت مضي ولكن بالطبع سيكون هذا قرار أنجلينا بقدر قراره.

من جهة أخرى يشير مصدر إلى أن ابنتهما "شيلوه" البالغة من العمر 13 عاما تعشق والدها، وتجد أنه المفر الوحيد بالنسبة لها في الأوقات الصعبة، واستكمل المصدر مؤكدا أن بيت يريد فقط أن يكون أطفاله آمنين وسعداء.