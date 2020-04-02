درة تنشر صورة من طفولتها وتتحدث عن أحلامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة التونسية درة، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي، على موقع "إنستجرام"، بصورة لها من مرحلة الطفولة.

وكتبت درة في تعليقها على الصورة "عندما كنت طفلة صغيرة، كان لدي أحلام وكنت أعتقد أن إذا كنت إنسان جيد ستصبح سعيد لأنك تستحق"، لافتة أنها اكتشفت أن في الواقع تختلف الحياة.

جدير بالذكر أن أخر أعمال درة السينمائية كان فيلم "يوم وليلة"، وفي الدراما التليفزيونية مسلسل "بلا دليل"، وتنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" في رمضان المُقبل.