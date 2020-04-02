"نتفليكس" تبدأ عرض "ليل خارجي" لكريم قاسم ومنى هلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تبدأ شبكة نتفليكس- Netflix، الرائدة في مجال الترفيه، عرض فيلم "ليل خارجي" بطولة كريم قاسم على منصتها من اليوم الخميس 2 أبريل.
ويحكي فيلم "ليل خارجي" عن ثلاثة أشخاص من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة .
ليل خارجي بطولة كريم قاسم ويشاركة البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبدالله السيد.
ويعتبر فيلم ليل خارجي هو الفيلم الثاني لكريم قاسم الذي يعرض على NETFLIX إذ يعرض له أيضا فيلم The First Line.
ويصور حاليا كريم قاسم دوره في مسلسل لما كنا صغيرين المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، ومن أحدث أعماله مسلسل "مملكة إبليس" الذي عُرض على منصة شاهد.
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