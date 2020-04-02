أحمد جمال يحتفل بعيد ميلاده: "السنة دي مختلفة بسبب فيروس كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان أحمد جمال، بعيد ميلاده، الذي يوافق 2 أبريل، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع غنستجرام.

وعلق: "2 أبريل 2020، النهاردة عيد ميلادي، سنة جديدة ليا ببتديها معاكم وأنا بقول الحمد لله على نعم كتير حواليا أولها محبتكم ليا، يمكن السنة دي مختلفة شوية عشان الظروف اللي العالم كله بيمر بيها بسبب فيروس كورونا".

وتابع: "لكن خلينا دايما نبص للجانب الإيجابي من أي أزمة بتحصلنا، ونقول إنه يمكن ده خير من ربنا وأكيد ربنا مابيختارش غير الخير لينا، وعموما أنا متفائل جدا، وبرضو مبسوط إنه عيد ميلاد مميز ومختلف وإحنا كلنا في الحظر، كل سنة وإنتوا أغلى جمهور، وكل سنة وأنا طيب".

وشارك الفنان الشااب مع جمهوره يوم 29 مارس الماضي بحفل أون لاين، دعما لحملة خليك في البيت.

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