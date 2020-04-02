محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستكمل المخرج عادل الأعصر تصوير أحداث مسلسله الكوميدي الجديد "يا أنا يا جدو"، بعدما تم تغيير الاسم الذي كان سابقا "كتف قانوني".

وأكد المخرج الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أنه يتبقى مشاهد قليلة ضمن أحداث المسلسل.

وتابع: "نصور طوال اليوم، ونتخذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء التصوير، كما نحاول على قدر الإمكان تأجيل تصوير مشاهد المجاميع خلال الفترة الحالية".

وعن عرض المسلسل خارج دراما رمضان، قال: "غير صحيح، فلقد انتهينا من تصوير أغلب المشاهد، والجميع متلزم للحاق بالموسم الرمضاني".

وأوضح "الأعصر" أن العمل يجري على قدم وساق داخل "اللوكيشن"، والشركة المنتجة توفر كل وسائل التعقيم والسلامة بوجود فريق طبي.

مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة أحمد بدير، طارق صبري، سارة سلامة، ومن إخراج عادل الأعصر.



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كانت هذه تفاصيل خبر عادل الأعصر لمصراوي: نتخذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تصوير "ياأنا يا جدو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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