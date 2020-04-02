تراند اليوم : فيديو| إعلامية مصرية تفتح النار على "مطربة كورونا": "اشترت اللايكات على حساب بلدها"



فتحت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، النار على المطربة إيناس عز الدين، التي دخلت المستشفى للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد الانتقادات التي وجهتها أثناء احتجازها في مستشفى الحميات بإمبابة في التعامل مع المصابين.

واتهمت "بسمة" عبر برنامجها "كل يوم" على قناة "ON"، المطربة التي أثارت ضجة مؤخرًا - من دون أن تذكر اسمها صراحة - بعدمات انتقد سوء الأوضاع داخل القطاع الصحي في مصر في التعامل مع أزمة كورونا.

وتوجهت إليها قائلة: "باقول للمطربة إياها اللي اشترت الشهرة واللايكات على حساب بلدها وناس بلدها، بتمثيلية مزيفة وقالت إنها مصابة بكورونا ودخلت المستشفى وشككت في جهود الأطباء ورعب الناس وفي الآخر طعت نتيجة تحاليلها سلبية الحمد لله، ومفيش كورونا ولا في مرض أنها مهووسة شهرة".

وأكدت أن إيناس عز الدين كررت ذلك قبل عام عندما قالت إنها مصابة بالسرطان، واتضح أنها ليست مصابة. وقالت إنها "تحتاج للعلاج من هوس الشهرة، لأن ما فعلته سبب خوف وأذى نفسي للكثيرين".

عقب الضجة التي أثارتها بعد دخولها مستشفى الحميات بإمبابة للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تتجه نقابة المهن الموسيقية المصرية إلى اتخاذ قرار بشطب المطرب إيناس عز الدين من سجلات وجداول النقابة.

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وقال علاء عامر محامي نقابة المهن الموسيقية في تصريحات صحفية، إن مجلس النقابة يجتمع عبر "مجموعة واتساب"، لمناقشة بعض القضايا التي تخص النقابة، ومنها قضية المطربة إيناس عزالدين.

وأضاف أن مجلس النقابة سيجتمع يوم الأحد المقبل، في أحد الأماكن المفتوحة، لاتخاذ إجراء قانوني ضد إيناس عز الدين، لما سببته من ذعر للمواطنين ونشر بلبلة وتصدير صورة خاطئة عن مصر أمام العالم، خاصة أنهم تأكدوا من أنها لم تكن مريضة من الأساس.

وأشار إلى أن العقوبة قد تصل إلى الشطب من النقابة وذلك حسب لائحتها، ولكن القرار النهائي سيصدر بعد اجتماع المجلس يوم الأحد المقبل.