تراند اليوم : ردًا على دعوتها لطرد الوافدين من الكويت.. إعلامي يصف ممثلة شهيرة بـ "النتنة"

أثارت الممثلة الكويتية، حياة الفهد، الجدل بتصريحاتها التي طالبت فيها بترحيل العمالة غير الكويتية لبلادهم الأصلية في ظل انتشار وباء " كورونا "، بدعوى أن ذلك يشكل عبئَا متزايدًا على الدولة الخليجية.

وفتح الإعلامي الكويتي شعيب راشد، النار على الفهد قائلاً عبر حسابه على موقع "تويتر": "قطهم بالبر"! أين إنسانيتك؟ أين دمعتك المفتعلة في مسلسلاتك؟ أم ليس عندك غير الافتعال؟ وفي الحقيقة عنصريتك عمياء؟ ماذا لو تقطعت السبل ببنتك في إحدى الدول خارج الكويت؟ هل تقبلين أن يرموها في البر؟ سحقاً لعنصريتك وضيق أفقك، فعلاً كورونا كشفت أفكار نتنة مخبأة في صدور كنا نظنها رحبة".

وتابع في تغريدة منفصلة: "سقطة كبيرة لحياة الفهد. هذا والحالات بالمئات، ماذا ستقول لو كانت الحالات بالآلاف لا سمح الله ؟ فعلاً الأزمات تكشف المعادن والمُقيم هو مقيم بعرق جبينه لا بمنة من أحد، وأنا الآن في تركيا والحالات في الآلاف لم يطلبوا مني المغادرة لأني كويتي بل المستشفيات والخدمات كلها متاحة لي".

وكانت الفهد قالت في مداخلة هاتفية مع تلفزيون الكويت: "والله شيء يقهر.. اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل ب 12 دينار.. الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع".

وأضافت: "عندي اقتراح لوزيرة الشؤون.. إذا كانت موقادرة عليهم.. كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار.. صار ظرف مثل هالظرف أو قامت حرب.. ساعتها الدولة تصرف عليه من هالالف إلى حد ما يسافر.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة سايبة".

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ورفضتن "الفهد" إخضاع العمالة الوافدة للعلاج في مستشفيات الكويت، في ظل انتشار جائحة كورونا. وأشارت إلى أنه لو كان الأمر بيدها لألقتهم في الصحراء.

وأثارت "الفهد" ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إزاء العنصرية الواضحة التي اتسمت بها تصريحاتها.

وقال معلقون إنه من غير اللائق المطالبة بطرد العمالة الأجنبية في ظل هذه الظروف العصيبة التي يعيشها العالم أـجمع.