تراند اليوم : بعد الفيديوهات الجريئة.. سعودية شهيرة تتوقع وفاتها بـ"كورونا" وتترك وصيتها



توقعت الناشطة السعودية الشهيرة فوز العتيبي، أن تتوفى بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى انها لا تخاف من الموت ولكن تخاف على أسرتها التي ستحزن من بعدها في حال موتها بالوباء العالمي.

وقالت "العتيبي"- التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب فيديوهاتها الجريئة مع زوجها التي لا تتفق مع تقاليد المجتمع السعودي- عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أنا بصراحة ما عندي وصية، بس شايلة هم لو مت بالمرض أخاف على قلب أمي وأحمد وخواتي".

وتابعت، :" أمانة ما تحزنون كثير علي، وصدقوني عشت بسببكم سعادة تكفيني.. عمر الموت ما كان مصير سيء بالعكس تراه منطقياً راحة، واستمتعوا بالحياة تراها قصيرة، وعاجلا أو آجلا بنموت".

وكانت الناشطة السعودية الشهيرة «فوز العتيبي»، نشرت فيديو مع زوجها على السرير، ما أثار موجة غضب وهجوم عليها، حيث وصفه النشطاء السعوديين بالفيديو الجرئ والمخل.

وهو ما دعا «فوز العتيبي»، على الرد عليهم، مشيرة إلى أن الرجال يعانون من عقد النقص مستعينة في هجومها بأحد الشعراء الذي يهاجم الرجال.

ونشرت تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، تضمنت مقطع فيديو للشاعر وهو يتحدث عن رجولية الرجل العربي مشيرًا إلى أن الرجل العربي يعتبر رجولته مرتبطًة بـ"شنبه وعصايته وأن يخاف منه الناس"، وأوضح أن هذه عُقد تاريخية مرسخة في عقول الرجل.

وعلقت فوز العتيبي في تغريدتها على مقطع الفيديو فقالت: "الناس المعقدة اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة ترى هو شيء حلو بس عقدة النقص تخليك مسكين تتوجس وتحس بالعار".

وتابعت :" ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا".

اكتبوا وصيتكم هالايام 📩

انا بصراحة ماعندي وصية بس شايله هم لو مت بالمرض اخاف على قلب أمي وأحمد وخواتي امانه ما تحزنون كثير علي وصدقوني عشت بسببكم سعادة تكفيني وعمر الموت ماكان مصير سيء بالعكس تراه منطقياً راحه واستمتعوا بالحياة تراها قصيره وعاجلا او آجلا بنموت أحبك كثير ♥️ — فوز العتيبي (@zooztox) April 1, 2020

— فوز العتيبي (@zooztox)