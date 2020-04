تراند اليوم : بالأسماء.. فيروس كورونا يحصد أرواح 4 فنانين خلال 24 ساعة

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح 4 فنانين خلال الـ 24 الماضية، مما أحدث صدمة في الوسط الفني.:

تورهان كايا:

أفادت مواقع تركية بوفاة الممثل التركي تورهان كايا عن عمر يناهز 69 عاما، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المواقع التركية إن تورهان كايا اكتشف إصابته بـ كورونا قبل 10 أيام ومن بعدها بقى في الحجر الصحي في أحد المستشفيات التركية، لافتة إلى أن زوجته وابنه تم فحصهم وتأكد عدم إصابتهم بـ كورونا.

تورهان كايا ممثل تركي شارك في العديد من المسلسلات الشهيرة منها "ميرنا وخليل" و"وادي الذئاب" وغيرها.

ولم يكن تورهان هايا الوحيد الذي هدد كورونا حياته بل اشتبه في إصابة مواطنه الممثل كيفانش تاتليوغ الذي شارك في بطولة مسلسل ميرنا وخليل في 2009 ولكن جاءت نتيجة التحاليل سلبية.

أندرو جاك:

أعلن موقع metro الانجليزي عن وفاة النجم العالمي أندرو جاك، صباح أمس الثلاثاء 31 مارس، عن عمر يناهز 76 عاما، بسبب فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وأفاد الموقع، أن أندرو جاك -نجم سلسلة أفلام سيد الخواتم كان يمكث في مستشفى خارج العاصمة لندن، وعانى في الأيام الأخيرة من مضاعفات فيروس كورونا، وتدهورت حالته.

وظل أندرو جاك ممثل حتى النهاية، حيث كان آخر ظهور له خارج برودواى فى "Fern Hill" فى سبتمبر، ويقول التقرير إنه على الشاشة الفضية، كان معروفًا بـ"Crocodile Dundee" و"Desperately des Susan" و"Shattered Glass"، كما كان عنصرًا أساسيًا فى التلفزيون، بما فى ذلك دور حديث فى فيلم "you" بصفته مالك مكتبة Moody، وقد ظهر أيضًا فى "Fraiser" و"Hulu's" وMozart in the Jungle وHBO's "The Sopranos.

ونشرت جابرييل روجرز زوجته، على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة إنستجرام" يكسر قلبي أن أخبرك أننا فقدنا رجلًا اليوم ،تم تشخيص أندرو جاك بالفيروس التاجي عندما دخل المستشفى قبل أقل من 48 ساعة في ضواحي لندن"،وأضافت"مات اليوم ولم يكن يشعر بأي ألم ،وتوفى سلميا وهو يعلم أن أطفاله ، وأولاده ، وأحفاده ، وأخوه ، وأصدقائه، وأنا كلنا معه ،إعتنوا بأحبائكم".

وكان جاك يعمل مع طاقم ممثلين منهم روبرت باتينسون على فيلم"بات مان"،وحصل جاك

على استراحة كبيرة في الأفلام لتدريس الممثل الإنجليزي جوليان غلوفر ليبدو أمريكيًا لفيلم 1989 إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة.

وعلم جاك روبرت داوني جونيور كيف يتكلم مثل تشارلي تشابلن في أداء حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار.

وكانت واحدة من أكثر أعماله ضخامة ثلاثية بيتر جاكسون المترامية الأطراف فيلم Lord of The Rings وعمل كمدرب لهجات في فيلم "كابتن أميركا" بالإضافة إلى سلسلة أفلام مارفل.

وحافظ جاك على علاقات مهنية طويلة مع العديد من النجوم حيث قام بتدريس داوني جونيور على أفلام تتراوح من شيرلوك هولمز إلى دوليتل وعمل مع مجموعة واسعة من الممثلين مثل سكارليت جوهانسون

آدم شليزنجر:

توفي الموسيقي العالمي "آدم شليزنجر" بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52 عاما، وفقًا لما أعلنه موقع "فاريتي".

ويعد آدم شليزنجر، أحد أشهر الموسيقين، ويتمتع بشعبية، وسبق أن ترشح لجائزة الأوسكار في تسعينيات القرن الماضي.

وقال المحامي "جوش جرير"، أمس الأربعاء، لصحيفة "فاريتي"، إن شليزنجر (52 عاما) تم وضعه في جهاز تنفس صناعي بمستشفى في ولاية نيويورك، حيث يخضع للعلاج منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف "جرير"، "أن حالته حرجة للغاية مثل جميع الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي".

والاس روني:

توفي أسطورة موسيقى الجاز الأمريكي، والاس روني؛ بسبب فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

والاس روني من مواليد 25 مايو 1960 ، في فيلادلفيا، وهو عازف الجاز الأمريكي "bop الثابت"، "وما بعد bop".

حصل روني على دروس من كلارك تيري وديزي جيليسبي ودرس مع مايلز ديفيز من عام 1985 حتى وفاة الأخير في عام 1991، ويعزو والاس ديفيز إلى أنه ساعد في تحدي وصياغة مقاربته الإبداعية في الحياة بالإضافة إلى كونه مدرسه الموسيقي ، والمعلم ، وصديق . كان لاعب البوق الوحيد ديفيز الموجه شخصيا.