نشر الفنان الشاب محمد مكاوي مقطع فيديو كوميدي له أثناء عودته للمنزل وتعقيمه من قبل والدته للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب مكاوي عبر حسابه قائلا: "أنا والسجادة بقينا واحد.. شكرا ماما شكرا كورونا، التعقيم بقى ليڤل تاني.. وأيوه فكرة الفيديو أمي شافتها في فيديو صيني، أهو بقول عشان اللي هيقولي مسروق هزعله تمام". واحد.. شكرا ماما شكرا كورونا، التعقيم بقى ليڤل تاني.. وأيوه فكرة الفيديو أمي شافتها في فيديو صيني، أهو بقول عشان اللي هيقولي مسروق هزعله تمام". الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان الشاب محمد مكاوي، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبدالحليم، أسماء جلال، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، حازم إيهاب، خالد منصور، تامر هاشم، تأليف ماريان هاني ونهال سماحه، إخراج مصطفى أبو سيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تعقيم محمد مكاوي قبل دخوله المنزل على الطريقة الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.