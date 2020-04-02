الليلة.. مصطفى حجاج يحيي حفلُا غنائيًا على يوتيوب

يستعد المطرب مصطفى حجاج لإحياء حفلا غنائيا، ضمن مبادرة "خليك في البيت"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

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ومن المقرر أن يقدم حجاج خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة منها :"خطوة، اه ياحنان، نصيبي وقسمتك، يامنعنع، يالوز مقشر".

الجدير بالذكر أنه طرح المطرب مصطفى حجاج أغنيته الأخيرة بعنوان "نصيبي وقسمتي"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب"، ضمن أغاني البومه "هتزهزه"، كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم وهندسة صوت هاني محروس