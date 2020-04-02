الليلة.. حفل غنائي "أون لاين" للفنانة مي كساب

تحيي الفنانة مي كساب الليلة حفلها الغنائي الأول "أون لاين"، وذلك ضمن مباردة "خليك في البيت" التي يتبعها عدد كبير من فناني الوطن العربي، دعماً للإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا المستجد.

ويقام الحفلة في تمام الساعة الـ 10 مساء اليوم، على قناة مي الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبذلك تنضم لأبرز المطربين الذين أحيوا حفلاتهم الغنائية "أون لاين" للترفيه

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عن جمهورهم بعد إلغاء التجمعات الجماهيرية الكبيرة للوقاية من كورونا.

يذكر أن آخر إصدارات "كساب " الغنائية كانت "ماما فين" مع زوجها الفنان أوكا، وسجلت أكثر من 200 ألف مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:حسن عطيه الحان وتوزيع اوكا.