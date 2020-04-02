مها أحمد عن زوجها مجدي كامل: كل بنات المعهد كانت تتمنى نظره

استرجعت الفنانة مها احمد ذكرياتها مع زوجها الفنان مجدي كامل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت مها عبر حسابها قائلة : "طول عمرى كنت بحلم ان ربنا يكرمنى ويكون من نصيبي شاب ابن حلال وطيب وحنين وشهم وجدع واهم شيء يكون بيحبنى ويحطنى جوه عنيه الحمد لله رب العالمين انى من اول يوم دخلت فيه المعهد وبداية تحقيق طموحي الفني ربنا رزقنى بالهديه اللى كنت بحلم

بيها وهى انت من أافضل واجدع شباب المعهد كل البنات تتمنى نظره منه لكن ربنا اراد انك تختارني وتحبني وتراعي ربنا فيا.

وأضافت : "وانا بقلب فالبوم ذكرياتى الجميله افتكرت كل كلمه حلوه قولتهالي كل طبطبه طبطبت فيها عليا كل حب كل حنان طول فترة زواجنا كنت صاحبي واخويا وابويا واستاذي وابني عمرك محرمتني من حاجه كنت سخي فكل

حاجه ربنا يخليك ليا ولولادك يمكن الظروف الصعبه اللى مرينه بيها عمرك محسستني ان الحمل تقيل عليك رغم اني عارفه انه تقيل وتقيل قوى بس انت قد كل صعب زوجي وافتخر النجم المكافح المحترم المحبوب حبيب الملايين مجدى كامل" .

تابعت : "واسفه طبعا انى اقول القاعده مده طويله فالبيت اعتقد انها مصلحه لكل زوج وزوجه يطلعوا البوم ذكرياتهم ويحاولوا يسترجعوا احلى ايام العشره الطيبه يمكن لو عملنا كده ربنا يهون علينا ويفك كربنا ويبعد البلاء، بسم الله ماشاء الله ربنا يباركلي فيك ويخليك لولادك ويقويك حبيب عمري نجم النجوم مجدى كامل".

