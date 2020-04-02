صور..جلسة تصوير لـ راغب علامة بعنوان "إبقى إيجابياً"

شارك الفنان راغب علامة جمهوره، بجموعة صور جديدة له، وذلك على حسابه الرسمي عى موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". حملت الصور رسالة لمتابعيه "إبقى إيجابياً"، في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها العالم بسبب وباء يواجهها العالم بسبب وباء كورونا المستجد، واحتوت الصور على تقنية مختلفة يظهر بها راغب للمرة الأولى لجمهوره. يذكر أن آخر إصدارات راغب الغنائية كانت "كان غيرك أشطر"، التي سجَّلت أكثر من 260 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: خالد المريخي، ألحان: طلال، توزيع: جان ماري رياشي، وفي السياق نفسه طرح راغب أحدث أغنياته "وأنا وياك" على أحد التطبيقات الغنائية الشهيرة . كانت "كان غيرك أشطر"، التي سجَّلت أكثر من 260 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: خالد المريخي، ألحان: طلال، توزيع: جان ماري رياشي، وفي السياق نفسه طرح راغب أحدث أغنياته "وأنا وياك" على أحد التطبيقات الغنائية الشهيرة . Advertisements

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