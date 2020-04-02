محمد إمام عن مسلسل "فلانتينو": الزعيم وصل

نشر الفنان محمد إمام، البرومو الدعائي لمسلسل والده الفنان الكبير عادل إمام" فلانتينو"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام". وعلق إمام على الفيديو قائلاً:"الزعيم وصل"، وعبًر متابعيه عن إنتظارهم للمسلسل وتمنوا نجاحه كعادة أعمال عادل إمام الدرامية، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشور. " ويشارك عادل إمام في البطولة عدد كبير من نجوم الدراما منهم"دلال عبدالعزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين"، من تأليف: أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام. وصل"، وعبًر متابعيه عن إنتظارهم للمسلسل وتمنوا نجاحه كعادة أعمال عادل إمام الدرامية، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشور. " ويشارك عادل إمام في البطولة عدد كبير من نجوم الدراما منهم"دلال عبدالعزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين"، من تأليف: أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام. شاهد الفيديو من هنا

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