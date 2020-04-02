أعرب السيناريست أيمن بهجت قمر عن استيائه من بعض المواطنين الذين يهاجمون نشر أعمال رمضان خلال الأزمة التي تمر بها البلاد حاليًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
كتب أيمن في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "الناس اللي مضايقة إننا بنكمل حياتنا وبنشيرعن أعمال رمضان وإن ده مش وقته.. أوكي". وتابع: "صباح الوباء على الكل وأوعوا تنسوا في كل لحظة إن فيه فيروس ممكن يدخل الحلق ثم يفترسك بعدما يهجم على الرئة والناس بتموت كل يوم كل ساعة كل ثانية، موت في موت في مووووت.. يارب كده تكونوا انبسطتوا".
يذكر أن آخر أعمال السيناريست أيمن بهجت قمر مسلسل "فالنتينو"، إخراج رامى إمام، بطولة الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي أعمال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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