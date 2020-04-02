خمنوا من هذه الطفلة التي اصبحت ممثلة شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ صورة قديمة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، تعود الى مرحلة طفولتها.

وتظهر الصورة عدة لقطات لها وهي طفلة.

وعلّقت منة على الصورة قائلة: "من غير تريقة يا خونا".

الجدير ذكره ان منة فضالي كانت قد كشفت مؤخرا أنها تعرّضت لإصابة خطيرة، أثناء تصوير مسلسل "بنت القبايل"، وقالت إنه أثناء تصوير أحد المشاهد في العمل تسلّقت أحد الجبال، و لكن الإرهاق تسبب في سقوطها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتبين أن إصابتها خطيرة.

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