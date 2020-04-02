خاص الفن - ستيفاني عطالله: "دائماً الإبتسامة ترافقني"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة اللبنانية ​ستيفاني عطالله​ في حديث خاص لموقع "الفن" أن الطاقة الإيجابية التي تظهرها للجمهور من خلال الفيديوهات التي تنشرها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال فترة قضائها للحجر المنزلي، لا تعني أنها ليست خائفة وقلقة من الوضع اليوم وتحديداً على عائلتها، إنما تحاول ليس فقط في هذا الوضع وإنما في أي موقف تتعرض له في الحياة أن تكون الإبتسامة مرافقة لها دائماً.

وأضافت أن هذا الأمر يساعد الإنسان، والحياة تتخللها الكثير من الصعوبات، وعلينا أن نقاوم ونستمر، قائلةً:"ما أقوم به ليس إستهزاءً مما يحصل، وإنما هو نوع من الضحك والتسلية للمحافظة على الطاقة الإيجابية.

وأرعبت عن سعادتها الكبيرة بالتعليقات الإيجابية التي تتلقاها من الجمهور.

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