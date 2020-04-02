"الكورونا" ينهي حياة جدة هذه الممثلة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت جدة الممثلة التركية ​بينار دينيز​ بعد اصابتها ب​فيروس كورونا​، وتعيش حاليا فترة حزن وحداد وقد تلقّت عدد كبير من التعازي من قبل المتابعين.

وكانت كشفت بينار مؤخرا ان والدتها وجدتها وخالتها خضعن لفحوصات الكورونا، مضيفة: "نعيش حرب نفسية. لا أتذكر لحظة في حياتي كنت عالقة فيها بهذا القدر، كل واحدة منهم في غرفة منفصله و بحالة خوف.. أليس عدم تمكننا من مسك أيديهم مخيف أكثر من المرض نفسه؟" .

الجدير ذكره ان بينار دينيز قررت مؤخرا فسخ عقدها والانسحاب من مسلسل "الملك" للنجم التركي اوزجان دينيز.

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