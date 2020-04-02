منير خليفة يحيي رسيتالاً خاصاً من أجواء الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان اللبناني ​منير خليفة​ لإحياء رسيتال خاص بعنوان "من أعلى الصليب"، يرنم في خلاله من أجل خلاص لبنان والعالم من الخطر الكبير التي يعيشها حالياً مع تفشي ​فيروس كورونا​.

الرسيتال سيحييه خليفة يوم الألربعاء المقبل في الثامن من الشهر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في بث مباشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي مسيرة منير خليفة العديد من الأغنيات بصوته الجميل بينها "يللي بحبو" و"بتبلش حياتي" و"المغوار" و"يا انتي يا".

وتجدر الإشارة إلى أن في مسيرة منير خليفة محطات من الترنيم في العديد من المناسبات الدينية.

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