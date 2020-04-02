ريم الكيلاني تتماثل للشفاء من "كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - اعلن كريس سومس تشارلتون زوج الفنانة الفلسطينية ​ريم الكيلاني​ عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن تماثل زوجته للشفاء من ​فيروس كورونا​، وذلك بعد معاناتها منذ 10 ايام بهذا الوباء الخطير الذي انتشر في كل انحاء العالم.

وتابع كريس ان زوجته ما زالت في المستشفى للشفاء نهائيا.

الجدير ذكره انه من أشهر ألبومات ريم الكيلاني "الغزلان النافرة" وهي عبارة عن اغنيات فلسطينية عن الوطن، اضافة الى ألبوم "لِمَ أحبها" الذي طرحته العام الماضي، وقد حقق حينها نسب استماع عالية خصوصا في فلسطين.

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